Mourinho’ya başkan eleştirisi

RAC1 radyosuna konuşan Jose Calderon, "Futbolcular da pekala bir teknik direktörünün olmadığını söyleyebilir. Mourinho'nun yorumları takıma hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Futbolcuların sahada her şeylerini verdiğine inanıyorum" derken sezon başındaki bu kayıpları kaza olarak görmek gerektiğini belirtti.





Portekizli çalıştırıcı Sevilla maçında kaybedilen 3 puanın ardından hâlâ takım olmadıklarını belirtmiş ve imkânı olsa maçta 7 değişiklik yapabileceğini söylemişti.





Real Madrid bu sezon La Liga'da şimdiden 8 puan kaybetti ve kendine 11. sırada yer buldu.