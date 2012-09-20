’Mourinho psikopat gibi seviniyor’

İspanya'da sezona çok kötü bir giriş yapan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Manchester City'yi son 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yenerek kendine geldi. Maç sonunda ise Real'in galibiyetinden çok teknik direktör Jose Mourinho'nun sevinci konuşuldu. Cristiano Ronaldo'nun 90. dakikada attığı galibiyet golünü Portekizli hoca, dizlerinin üstünde kayarak kutladı.

70 metrelik Bolt deparı!





Bu harekete en büyük eleştiri Barcelona'nın eski asbaşkanı Alfons Godall'dan geldi. Godall, twitter üzerinden Mourinho için 'Psikopat gibi seviniyor' ifadelerini kullandı. Godall, 'Sevincini abartarak takımının yaşadığı düş kırıklıklarını geri plana bırakmayı başarıyor' diye yazdı. Mourinho, 2009-10 sezonunda İnter'i çalıştırırken Barcelona'yı eledikleri maçtan sonra Nou Camp'ta zafer turu atmış ve Katalanlar'ın tepkisini çekmişti.





Mourinho, 2004'te ise Old Trafford'da Porto ile M.United'ı eledikleri karşılaşmada şov yaptı. Portekizli teknik adam, 70 metrelik bir depar atmış ve futbolcularıyla golün sevincini yaşamıştı.