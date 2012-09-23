Mourinho: 'Kalbim Londra’nın mavisinde'

Real Madrid'le olan sözleşmesi 2016 yılında bitecek olan Mourinho, “Real Madrid’den sonra, İngiltere’ye gideceğim. Bu kesin, ama hep aynı şeyi söylüyorum, orası kesinlikle olmak istediğim yer” yorumunda bulundu. 2004-07 sezonları arasında Chelsea’yi çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, “Ada’daki her takım benim için bir seçenek olabilir. Ama kalbimde yine Londra mavisi var” diye konuştu.



