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Mourinho’dan 15 bin Euro’luk dava

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Marca Gazatesi'nde yayımlanan köşe yazısı nedeniyle Roberto Palomar'a dava açtı.

21 Eylül 2012 Cuma 12:35
Mourinho’dan 15 bin Euro’luk dava
La Liga şampiyonu Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun başı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kendisinin gol sevincini ''Ruh hastası''na benzeten eski Barcelona Başkan Yardımcısı Alfons Godall'dan sonra bu kez de Marca Gazetesi yazarı Roberto Palomar ile dertte.

Marca Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, Jose Mourinho'nun avukatları tarafından Marca Gazetesi'ne, ''Müvekkilimizden, 'birini (yumrukla) yere indirdikten sonra olay mahallinden sıvışan' biri olarak bahsedilmiştir'' ifadesi bulunan bir mektup gönderildi. Mektupta ayrıca ''Yazıda, aşağılayıcı ve bir eleştiride gerek olmayan bir tavır'' sergilendiği belirtildi.

Avukatlar, gazeteci Palomar'dan, Mourinho'nun oğlunun oynadığı yerel futbol takımına bağışlanmak üzere 15 bin Euro tazminat talep etti.

Öte yandan Real Madrid resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, Alfons Godall'ı davranışından ötürü kınayarak, kendisine karşı hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı.
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