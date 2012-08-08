Mouche törenle imzaladı

Karpuzatan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, "Çok önemli bir transfer yaptık. Arjantin milli takımında oynadıktan sonra Türkiye'ye Ortega'dan sonra gelen ikinci milli oyuncu. İtalya'dn kulüplerinde peşinden koştuğu Pablo Mouche için 'bu transfer olmaz' diyorlardı ama biz bu transferi gerçekleştirerek 4 yıllık anlaşma imzaladık" dedi.





Transferi gerçekleştirenlere teşekkür eden Pablo Mouche, ise, "Beni İtalya'dan, İspanya'dan ve Rusya'dan kulüplerde istedi. Kayseri bütün imkanları gerçekleştirdi. Kayserispor formasıyla başarılı olarak yapılan fedakarlıkların karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu.





Konuşmaların ardından Pablo Mouche kendisini Kayserispor'lu yapan imzayı attı.



