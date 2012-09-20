Motorola'dan 2GHz Intel İşlemcili Telefon!

Intel’in akıllı telefon ve tablet pazarına yönelik ilk işlemcisi olan Medfield tabanlı Atom Z2460, Lenovo ve Orange markalı iki modelde görev almaya başlamıştı. Fakat bu modeller lokal pazara yönelik olduğundan akıllı telefon severler arasında geniş kitlelere ulaşamadı. Motorola’nın bugün yaptığı tanıtımda ise belki de Intel işlemciye sahip ilk global akıllı telefon karşımıza çıktı.

Motorola’nın resmi olarak duyurusunu RAZR i, firmanın RAZR serisinde sunduğu tasarım detaylarını taşıyor. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan ürünün dış gövdesi kevlar ile kaplanırken iç kısımlarda da uçaklarda kullanılan alüminyum kullanılmış. Ekran boyutu 4.3 inç olarak tercih edilirken çözünürlük konusunda henüz detay bulunmuyor.

RAZR’i'nin en dikkat çekici yanı şüphesiz işlemcisi. Intel tarafından üretilen 2GHz hızında bir işlemciye sahip olan bu telefon, böylece ARM işlemcili kardeşlerinden ayrılıyor. Intel işlemcinin çekirdek sayısı konusunda bir açıklama yapılmasa da tek çekirdekli olduğunu düşünüyoruz. Intel’in verdiği bilgilere göre bu işlemci özellikle internet ve java uygulamalarında yüksek performans sunmak üzere tasarlanmış. Firma ayrıca Android ve x86 mimarisi arasındaki ilişkiyi iyileştirmek için de önemli çalışmalar yaptığını belirtiyor.

8MP kamera, NFC, 2000 mAh batarya, saniyede 10 kare fotoğraf çekimi gibi özelliklere sahip olan RAZR i’nin işletim sistemi hakkında da kesin bilgiler yok. Büyük olasılıkla Android 4.1 ya da 4.0 sürümlerinden birini kullanıyor.

Intel işlemcili diğer modellerin aksine Motorola, RAZR i modelini hem ABD hem de Avrupa ülkelerinde satışa sunacağını açıkladı.



