O kadar şansıma güvenen biri olarak bilgime değil kendime güveniyorum diyen Mihriye hanım, 60 bin TL soruya da geldi. Evde her iş yapan son olarak yatak odası takımını boyayan Mihriye hanım kısa sürede çok sevildi ve ileri gitmesi için herkes istiyor. Hiç bir şeyi ziyan etmeyen herşeyi değerlendiren Mihriye hanım şimdi 60 bin TL soruda.

Baraj sorusuna da şansıyla gelen Mihriye hanım yine doğru bildiği sorudan sonra bu soruyuda cevap verecek gibi duruyor. Sunucununda sürekli oğlu Mehmet'le konuşması büyük ses getirdi. 30 bin Tl kazandığında henüz bu para yetmedi diyerek sözlerini tamamladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 60 Bin TL soruda sorulan; Motor sporlarında hangi renk bayrak kullanılmaz?

A- Gri

B- Yeşil

C- Sarı

D- Beyaz

Doğru Cevap: A Gri