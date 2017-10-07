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Motor sporlarında hangi renk bayrak kullanılmaz?

Kim Milyoner Olmak İster'de 60 Bin TL soruda; Motor sporlarında hangi renk bayrak kullanılmaz?

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:41
Motor sporlarında hangi renk bayrak kullanılmaz?

O kadar şansıma güvenen biri olarak bilgime değil kendime güveniyorum diyen Mihriye hanım, 60 bin TL soruya da geldi. Evde her iş yapan son olarak yatak odası takımını boyayan Mihriye hanım kısa sürede çok sevildi ve ileri gitmesi için herkes istiyor. Hiç bir şeyi ziyan etmeyen herşeyi değerlendiren Mihriye hanım şimdi 60 bin TL soruda. 

Baraj sorusuna da şansıyla gelen Mihriye hanım yine doğru bildiği sorudan sonra bu soruyuda cevap verecek gibi duruyor. Sunucununda sürekli oğlu Mehmet'le konuşması büyük ses getirdi. 30 bin Tl kazandığında henüz bu para yetmedi diyerek sözlerini tamamladı. 

Kim Milyoner Olmak İster'de 60 Bin TL soruda sorulan; Motor sporlarında hangi renk bayrak kullanılmaz?

A- Gri

B- Yeşil

C- Sarı

D- Beyaz

Doğru Cevap: A Gri

Son Güncelleme: 07.10.2017 20:49
Yorumlar
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SELİM 2017-10-07 20:48:06

A

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serkan 2017-10-07 20:48:58

yeşil

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serkan 2017-10-07 20:49:15

B

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Mustafa 2017-10-07 20:49:17

Gri

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Döndü Bakır 2017-10-07 20:49:22

Gri

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Gri 2017-10-07 20:49:35

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? 2017-10-07 20:49:42

Sarı

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Döndü Bakır 2017-10-07 20:49:43

Gri renk bayrak diye düşünüyorum

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