Motokros’ta 5.ayak sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yapıldı.





Ballıkpınar Parkuru'nda, Sancaktepe Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği 5. ayak yarışlarına, çeşitli kategorilerde toplam 58 sporcu katıldı. Toplam 2 bin 400 metrelik parkurda yarışçılar, 17 rampayı atlamaya çalıştı.





Şampiyonada, son ayak öncesinde ATV, 85 cc, 65 cc A B, 50 cc 80 cc Y.Oto, Veteran Mx 2 Jr, MX 3, MX 1 MX 2 kategorilerinde dereceye giren sporcular ise şöyle:





MX 1





1-Sinan Memnun





2-Şakir Şenkalaycı





3-Forat Şahin





MX 2





1-Mehmet Çelik





2-Ulukan Ulu





3-Erdem Özgüneş





Veteran MX 2 Gençler





1-Uzay Cankat Bengiç





2-Galip Alp Baysan





3-Asrin Rodi Pak





Veteran





1-Hüseyin Neziroğlu





2-Ceyhun Kalfalı





3-Hayattin Söyler





MX 3





1-Batuhan Demiryol





2-Mücahit Talha Zengin





3-Burak Dişdiş





85 CC





1-Deniz Memnun





2-Yunus Nas Taşhan





3-Oğuz Taşhan





65 CC A





1-Can Öncü





2-Onur Alp Saraç





3-Emircan Şenkalaycı





65 CC B





1-Deniz Öncü





2-Furkan Valimaki





3-Bahattin Sofuoğlu





50 CC





1-Kaan Çakan





2-İbrahim Taşhan





3-Dora Kut Güzel





ATV





1-Türker İnan





2-Servet Doğan Cimşir





3-Ertan Cantürk





Bu arada, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı Ekim ayında Fethiye'de gerçekleştirilecek ve şampiyon belirlenecek.















