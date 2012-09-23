Motokros’ta 5.ayak sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yapıldı.
Ballıkpınar Parkuru'nda, Sancaktepe Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği 5. ayak yarışlarına, çeşitli kategorilerde toplam 58 sporcu katıldı. Toplam 2 bin 400 metrelik parkurda yarışçılar, 17 rampayı atlamaya çalıştı.
Şampiyonada, son ayak öncesinde ATV, 85 cc, 65 cc A B, 50 cc 80 cc Y.Oto, Veteran Mx 2 Jr, MX 3, MX 1 MX 2 kategorilerinde dereceye giren sporcular ise şöyle:
MX 1
1-Sinan Memnun
2-Şakir Şenkalaycı
3-Forat Şahin
MX 2
1-Mehmet Çelik
2-Ulukan Ulu
3-Erdem Özgüneş
Veteran MX 2 Gençler
1-Uzay Cankat Bengiç
2-Galip Alp Baysan
3-Asrin Rodi Pak
Veteran
1-Hüseyin Neziroğlu
2-Ceyhun Kalfalı
3-Hayattin Söyler
MX 3
1-Batuhan Demiryol
2-Mücahit Talha Zengin
3-Burak Dişdiş
85 CC
1-Deniz Memnun
2-Yunus Nas Taşhan
3-Oğuz Taşhan
65 CC A
1-Can Öncü
2-Onur Alp Saraç
3-Emircan Şenkalaycı
65 CC B
1-Deniz Öncü
2-Furkan Valimaki
3-Bahattin Sofuoğlu
50 CC
1-Kaan Çakan
2-İbrahim Taşhan
3-Dora Kut Güzel
ATV
1-Türker İnan
2-Servet Doğan Cimşir
3-Ertan Cantürk
Bu arada, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı Ekim ayında Fethiye'de gerçekleştirilecek ve şampiyon belirlenecek.