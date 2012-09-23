Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Motokros’ta 5.ayak sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı Ankara'da gerçekleştirildi.

23 Eylül 2012 Pazar 21:30
Motokros’ta 5.ayak sona erdi
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yapıldı.

Ballıkpınar Parkuru'nda, Sancaktepe Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği 5. ayak yarışlarına, çeşitli kategorilerde toplam 58 sporcu katıldı. Toplam 2 bin 400 metrelik parkurda yarışçılar, 17 rampayı atlamaya çalıştı. 

Şampiyonada, son ayak öncesinde ATV, 85 cc, 65 cc A B, 50 cc 80 cc Y.Oto, Veteran Mx 2 Jr, MX 3, MX 1 MX 2 kategorilerinde dereceye giren sporcular ise şöyle:

MX 1

1-Sinan Memnun

2-Şakir Şenkalaycı

3-Forat Şahin

MX 2

1-Mehmet Çelik

2-Ulukan Ulu

3-Erdem Özgüneş

Veteran MX 2 Gençler

1-Uzay Cankat Bengiç

2-Galip Alp Baysan

3-Asrin Rodi Pak

Veteran

1-Hüseyin Neziroğlu

2-Ceyhun Kalfalı

3-Hayattin Söyler

MX 3

1-Batuhan Demiryol

2-Mücahit Talha Zengin

3-Burak Dişdiş

85 CC

1-Deniz Memnun

2-Yunus Nas Taşhan

3-Oğuz Taşhan

65 CC A

1-Can Öncü

2-Onur Alp Saraç

3-Emircan Şenkalaycı

65 CC B

1-Deniz Öncü

2-Furkan Valimaki

3-Bahattin Sofuoğlu

50 CC

1-Kaan Çakan

2-İbrahim Taşhan

3-Dora Kut Güzel

ATV

1-Türker İnan

2-Servet Doğan Cimşir

3-Ertan Cantürk

Bu arada, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı Ekim ayında Fethiye'de gerçekleştirilecek ve şampiyon belirlenecek.




Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim