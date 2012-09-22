Motokros şampiyonası Ankara’da başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağında uçan motosikletler Başkent'te yeniden yarış severlerin huzuruna çıktı. Gölbaşı Ballıkpınar Motokros Parkuru'nda Sancaktepe Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağına üçü bayan 58 sporcu katıldı.





Türkiye Motorsporları Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar şampiyonaya katılan yarışçıları yalnız bırakmazken, padok alanındaki sporcularla tek tek ilgilendi. Hava şartlarının da oldukça müsait olduğu sıralama antrenmanlarında günün en hızlı isimleri şöyle:





MX1: Sinan Memnun, MX2: Ulukan Ulu, MX2 Junior: Asrın Rodi Pak, MX3: Batuhan Demiryol, 85 cc: Deniz Memnun, Veteran: Ceyhun Kalfalı, 65 cc A: Can Öncü, 65 cc B: Deniz Öncü.





Türkiye Şampiyonası'nın beşinci ayağında yapılan Atv sınıfının birinci yarışında Mehmet Saygın damalı bayrağı ilk sırada görürken, Türker İnan ikinci ve Servet Doğan Cimşir'de üçüncülüğü elde etti.





5 ve 8 yaş arasındaki sporcuların katıldığı 50 cc sınıfının ilk mücadelesini ise İbrahim Taşhan kazanırken, Kaan Çakan ikinci ve Dora Kut Güzel'de üçüncü oldu.





Toplam 2.400 metrelik parkurda sporcular, yarın saat 10.00'da başlayacak yarışlarda 17 rampayı ustalıkla atlamaya çalışacak. Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ballıkpınar mevkiindeki Yarışma Parkuru, şehir merkezi ve Mogan Gölü'ne yakınlığı ile göze çarpıyor.





Öte yandan otomobil, motosiklet ve karting olmak üzere üç farklı branşta faaliyet gösteren, Ankara'da motor sporlarının en köklü kulüplerinin birlikteliği ile gerçekleşen organizasyon bir ilk niteliği taşıyor. Ballıkpınar Parkuru'nda motokros yarışlarının yanı sıra otokros yarışları da koşulacak.