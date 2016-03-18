Moskova'daki Havalimanı İhalesi Türk Firmaya Verildi. Rönesans İnşaat başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 18 Mart 2016 Cuma günü yayınlanan Ekonomi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Moskova'daki Havalimanı İhalesi Türk Firmaya Verildi. Rönesans İnşaat.