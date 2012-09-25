Moratti’den acı itiraf

İtalyan devi Inter'in başkanı Massimo Moratti gündem yaratacak açıklamalar yaptı.





Moratti artık Milano kulüplerinin süper kadrolara sahip olmadığını söyleyerek; "Milan çok önemli yıldızlarını sattı, biz de gençleri takıma monte etmeye çalışıyoruz. Maalesef bir futbolcu için 20 milyon € verecek durumda değiliz" ifadelerini kullandı.





Siena karşısında kendi sahasında beklenmedik bir mağlubiyet alan Inter'in buna rağmen toparlanacağına ve iyi sonuçlar alabileceğine inandığını belirten Moratti, yarın Verona'da oynayacakları Chievo maçında kazanmaları gerektiğini ifade etti.





Moratti açıklamalarını "İyimserliğimi koruyorum. İyi oyunculara ve yetenekli bir teknik direktöre sahibiz. Üçlü defans kararı, bu konuları benden çok daha iyi bilen Stramaccioni'ye ait bir karar" diyerek sonlandırdı.