Moody's'ten Türkiye'ye Değerlendirme başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ekonomi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Moody's'ten Türkiye'ye Değerlendirme başlığıyla verilen haber, 24 Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Moody's'ten Türkiye'ye Değerlendirme başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Moody's'ten Türkiye'ye Değerlendirme