Mönchengladbach yine kazanamadı

Almanya Ligi Bundesliga'nın 4.haftasında Mönchengladbach, B.Leverkusen'e konuk oldu.





UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan B.Mönchengladbach, zorlu deplasmanın henüz 3.dakikasında 21 yaşındaki oyuncusu Patrick Hermann'ın golüyle 1-0 öne geçti.





Leverkusen bu gole 12.dakikada Çek savunmacı Kadlec ile cevap verdi. 12 dakikada atılan karşılıklı goller maçın gollü geçeceğini düşündürse de, kalan 78 dakikada gol sesi çıkmadı.





Bu sonuçla Mönchengladbach, üst üste 3.maçında da galibiyet elde edemezken puanını 5'e yükseltti. B.Leverkusen ise 4 maç sonunda 4 puana ulaştı.





Leverkusen ekibinde forma giyen milli stoper Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken, Mönchengladbach forması giyen gurbetçi oyuncu Tolga Ciğerci ilk 11'de başladığı maçta 66 dakika mücadele etti ve bir sarı kart gördü.





Günün diğer maçlarında ise Hoffenheim, Hannover'i 3-1 yenerken, Werder Bremen ile Stuttgart 2-2 berabere kaldı.