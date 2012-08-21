Mönchengladbach yeniden Avrupa’da

1970'lerde Avrupa'da fırtına gibi esen Alman futbolunun köklü takımlarından Borussia Mönchengladbach 16 yıllık bir aradan sonra yeniden Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek. Geçen sezon önemli bir başarı sağlayarak Bundesliga'yı 4'üncü sırada bitiren Siyah-Beyaz-Yeşilli takım bu akşam Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi finallerine yükselebilmek için ilk play-off maçında mücadele verecek.





Teknik direktör Lucien Favre, 13 kez Ukrayna şampiyonu olan rakiplerini hafife almadıklarını söylüyor ve Kiev'in uluslararası arenadaki tecrübesine vurgu yapıyor.





Gladbach'ın yeni gol umudu Hollandalı





Beş lig şampiyonluğu bulunan Gladbach'ın geçen yılki başarısında pay sahibi olan futbolculardan Borussia Dortmund'a giden Marco Reus, Bayern Münih'e transfer olan Dante ve Schalke kadrosuna katılan Roman Neustädter'in yokluğunda güçlü rakibi karşısında ne yapacağı merak konusu. Gladbach, Federasyon Kupası ilk tur maçıyla tek resmi karşılaşmaya çıkarken, Ukrayna liginde ise 6 hafta tamamlandı. Dynamo Kiev, Shakthtar Donetsk'in ardından puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor.





Transfere 30 milyon Euro harcayan Gladbach'ta 12 milyon Euro'ya kadroya dahil olan Hollandalı golcü Luuk De Jong, yeni formasıyla Kiev karşısında ilk resmi golünü atmayı umuyor.





Borussia Park Stadı'nda TSİ 21: 45 başlayacak olan maçı Portekizli hakem Pedro Proenca yönetecek. Maçın rövanşı 29 Ağustos'ta Kiev'de yapılacak.



