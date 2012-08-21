Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Mönchengladbach yeniden Avrupa’da

16 yıl aradan sonra Avrupa futbol sahnesine geri dönen Borussia Mönchengladbach bu akşam play-off ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev ile karşılaşacak.

21 Ağustos 2012 Salı 18:35
Mönchengladbach yeniden Avrupa’da
1970'lerde Avrupa'da fırtına gibi esen Alman futbolunun köklü takımlarından Borussia Mönchengladbach 16 yıllık bir aradan sonra yeniden Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek. Geçen sezon önemli bir başarı sağlayarak Bundesliga'yı 4'üncü sırada bitiren Siyah-Beyaz-Yeşilli takım bu akşam Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi finallerine yükselebilmek için ilk play-off maçında mücadele verecek. 

Teknik direktör Lucien Favre, 13 kez Ukrayna şampiyonu olan rakiplerini hafife almadıklarını söylüyor ve Kiev'in uluslararası arenadaki tecrübesine vurgu yapıyor. 

Gladbach'ın yeni gol umudu Hollandalı 

Beş lig şampiyonluğu bulunan Gladbach'ın geçen yılki başarısında pay sahibi olan futbolculardan Borussia Dortmund'a giden Marco Reus, Bayern Münih'e transfer olan Dante ve Schalke kadrosuna katılan Roman Neustädter'in yokluğunda güçlü rakibi karşısında ne yapacağı merak konusu. Gladbach, Federasyon Kupası ilk tur maçıyla tek resmi karşılaşmaya çıkarken, Ukrayna liginde ise 6 hafta tamamlandı. Dynamo Kiev, Shakthtar Donetsk'in ardından puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. 

Transfere 30 milyon Euro harcayan Gladbach'ta 12 milyon Euro'ya kadroya dahil olan Hollandalı golcü Luuk De Jong, yeni formasıyla Kiev karşısında ilk resmi golünü atmayı umuyor. 

Borussia Park Stadı'nda TSİ 21: 45 başlayacak olan maçı Portekizli hakem Pedro Proenca yönetecek. Maçın rövanşı 29 Ağustos'ta Kiev'de yapılacak. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim