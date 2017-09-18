Moda sahilindeki Amcaların videosu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada gündem amcalar!

Moda sahilinde kayalıkların arkasına geçen iki amca sosyal medyayı salladı. Uygunsuz görüntülenen iki kişinin videosu aranma rekorları kırdı. Google Trende göre video 1.000.000 kişi tarafından arandı. Oldukça uygunsuz olan videoda iki amca kayalıkların arkasında uygunsuz vaziyette görüntüleniyor. Videoyu çeken kişi yanlarına gelerek ne yapıyorsunuz siz diyerek video alıp sosyal medyaya yükledikden sonra video aranma rekorları kırıyor.

Çok az da olsa video atılmamalıydı diyenlerinde olduğu görüntülerden sonra tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili tepkilerin artması nedeniyle amcaların gözaltına alınması bekleniyor.

İŞTE O ANLAR..