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MİT'çi cinayetinin nedeni belli oldu

MİT'çiyi öldüren polis memuru film gibi bir kovalamacadan sonra yakalandı ve cinayetin nedenini açıkladı. Polis memuru, 'karımı taciz ediyordu. Uyardım dinlemedi' dedi.

11 Ekim 2012 Perşembe 16:00
MİT'çi cinayetinin nedeni belli oldu

Ankara'da MİT mensubu İsmail C'yi tabancayla ateş ederek öldüren polis memuru Nafi İ., "Bir yıldır eşimi taciz ediyordu, kaç kez uyardım ama tacizler devam edince öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis memuru İspir mahkemeye sevk edildi.

Yenimahalle İlçesi MİT Lojmanlarının karşısında bulunan markette dün meydana gelen olayda, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 40 yaşındaki Nafi İ., MİT mensubu 44 yaşındaki İsmail C'u 5 kurşunla vurarak öldürdü.

ESKİŞEHİR'E KADAR NEFES KESEN KOVALAMACA

Polis memuru Nafi İ., olaydan sonra evine giderek eşini ve çocuğunu da yanına alarak arabayla Ankara'dan ayrıldı. Cinayet büro dedektifleri, polis memurunun kaçtığı arabayı tespit ederek takibe başladı. Eskişehir yönüne doğru gittiğini belirleyen ekipler, otomobilin peşine düştü. Polis memuru Nafi İ.'in kullandığı araç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ışıklı kavşağında durduruldu. Burada gözaltına alınan Nafi İ., Ankara'dan giden 3 kişilik özel ekip tarafından alınarak getirildi.

EŞİMİ TACİZ EDİYORDU

Ankara'ya getirilerek sorgulanan polis memuru Nafi İ. burada polise verdiği ifadede, "İsmail C.'un çocukları ile benim çocuğum aynı okula gidiyordu. Orada bir tanışıklığımız vardı. Ancak İsmail bir yıldır eşimi taciz ediyordu. Kaç kez uyarmama rağmen tacizlerine devam etti. Markette tesadüfen karşılaştık. Kendisine 'Eşimi niye taciz ediyorsun' diye çıkıştım. O da eşime kötü bir laf söyleyince kendimi kaybettim ve ateş ettim. Daha sonra da eşimi ve çocuğumu alarak kaçtım, güvenli bir yere bıraktıktan sonra gelip teslim olacaktım" dediği öğrenildi.

KORKUDAN EŞİME SÖYLEMEDİM

Emniyete getirilerek ifadesine başvurulan polis memuru Nafi İ.'in eşi E.İ. ise ifadesinde, "Beni sürekli taciz ediyordu. Kocam bir şey yapacak diye korkumdan söylemiyordum. Ama kocam duymuş ve böyle bir olay oldu. Beni uzun zamandan beri taciz ediyordu" dediği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı polis memuru Nafi İ. Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

MİT'ÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNDA ALINDI

Bu arada otopsisi tamamlanan MİT elemanı İsmail C.'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Yapılan otopside polis memurunun silahından çıkan kurşunların biri C.'un başına, diğer 4 kurşunun ise göğüs ve karın bölgesine isabet ettiği öğrenildi. MİT elemanı İsmail C.'un evli ve 2 çocuk babası olduğu ve uzun sürüdir eşiyle ayrı yaşadığı kaydedildi.

DHA

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