Mists of Pandaria WoW'un yüz karası mı oldu?

World of Warcraft: Mists of Pandaria ne yazık ki WoW dünyasının hayal kırıklığı olma yolunda hızla ilerliyor.

Lazard Capital Markets adlı analizci bir firmanın edindiği verilere göre Mists of Pandaria'nın çıktığı günden bu zamana kadar perakende satışta 600,000 ile 700,000 arasında kaldığını belirtti.

Bu rakam her ne kadar kendi başına oldukça büyük gözükse de Blizzard için Cataclysm'den %60 daha azını ifade ediyor. Nitekim Cataclysm benzer bir sürede 3.3 milyona ulaşmıştı. Aslına bakarsanız tarih boyunca her yeni WoW paketi satış bakımından kendinden öncekinin rekorunu kırma alışkanlığı göstermişti. Firmanın bir notu da dijital satış rakamlarının bile bu aradaki boşluğu dolduramayacak kadar az olduğu yönünde.

Rakamlar resmi olarak Blizzard tarafından henüz yayınlanmadı dolayısı ile tam fikrimizi firmanın yayınladığı bir basın bülteninden sonra yapabileceğiz.

Lakin öncelikle Diablo 3 ardından da Mists of Pandaria ile başlayan bu tökezleme hikayesi Blizzard'ın kendisine çeki düzen vermesini sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Nitekim Project Titan şu an için tünelin ucundaki tek ışık gibi.