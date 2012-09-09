Mısır’da lige erteleme





Mısır Futbol Federasyonu, federasyon binasına öfkeli taraftarların saldırısının ardından premier ligin başlamasını 1 ay ertelediğini açıkladı.





Federasyon Başkanı Amr Hüseyin, maçların 17 Ekim'e ertelenmesinin, maçları yayımlayan televizyon kanallarının 18 lig takımına tazminat ödemesine sebep olacağını söyledi.





Hüseyin, Mısır'ın en popüler futbol takımı El-Ehli'nin taraftarlarının çarşamba günü federasyon binasına yaptıkları saldırının nedeninin, geçtiğimiz şubat ayında stadyumdaki arbedede çoğunluğu El-Ehli taraftarı 74 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan olayların faillerinin bulunamamasına tepki olarak gerçekleştiğini söyledi.





Federasyon, şubat ayındaki olaylardan sonra ligi durdurmuş, geçtiğimiz günlerde ise ligin başlayacağını ve maçların taraftarsız oynanacağını duyurmuştu.