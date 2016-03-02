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Mısır'da 7 darbe karşıtı hakkında idam kararı

Mısır'da 7 darbe karşıtı hakkında idam kararı

02 Mart 2016 Çarşamba 17:44
Mısır'da 7 darbe karşıtı hakkında idam kararı

Mısır'da askeri ceza mahkemesinin 7 darbe karşıtı hakkında verilen idam cezasını onadığı belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'ın İskenderiye kentindeki askeri ceza mahkemesinde Kefr eş-Şeyh kentindeki Harp Akademisi'de 3 öğrenciyi öldürme suçlamasıyla 16 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkemede, dosyaları daha önce idam konusunda görüş alınmak üzere müftülüğe gönderilen 3'ü gıyabında yargılanan 7 kişi hakkında idam cezası verildiği kaydedildi. Sanıklardan 2'si gıyabi olmak üzere 5'i hakkında müebbet, 2 gıyabi sanık hakkında 15 yıl ve 2 sanık hakkında 3 yıl hapis cezası verildiği ifade edildi.

Karara itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.

- 117 darbe karşıtına hapis cezası

Öte yandan Asyut kentindeki askeri mahkemede görülen 2 ayrı davada 117 sanık hakkında 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildiği belirtildi.

Savunma heyeti başkanı Halid Kumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri mahkemenin 117 darbe karşıtının "Minya'daki Mary Gerges Kilisesi'ni basma ve kundaklama ile terör hücresi oluşturarak kent merkezinde bombalı eylem yapmayı planlama" suçlamalarıyla yargılandığı 2 davada sanıklara 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verdiğini söyledi.

Asyut'ta görülen mahkemede 5 duruşma boyunca bazı şahitlerin ve sanıkların dinlendiğini, delillerin incelendiğini kaydeden Kumi, karara itiraz yolunun açık olduğunu ifade etti.

Mısır'da ülkenin demokratik şekilde seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine yapılan askeri darbenin ardından çok sayıda darbe karşıtı ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu, terör, şiddet olayları planlama ve şiddet olaylarına karışma gibi suçlamalarla yargılanıyor.

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TerörCumhurbaşkanıMısırMüslüman KardeşlerMuhammed MursiMursiMüslüman Kardeşler Teşkilatı
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