Mirsad Türkcan CSKA Moskova maçıyla veda ediyor

Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe Külübü Basketbol Şube Koordinatörü Kemal Dinçer'in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, jübilesiyle ilgili duygularını aktaran Mirsad Türkcan, organizasyonu tanıttı. Mirsad'ın jübilesinin ardından dış ilişkilerden sorumlu olarak görev yapacağı açıklandı.





Basketbolda geride bıraktığı 20 yıllık kariyerinde iyi günlerinin de kötü günlerinin de olduğunu ancak şu anda sadece güzel şeyleri hatırladığını ifade eden Mirsad,

"Fenerbahçe Ülker forması ile kariyerimi sonlandırmaktan dolayı ayrıca gurur duymaktayım. Takımımla çıkacağım son maç olan CSKA Moskova maçında bugüne kadar sevgilerini eksik etmeyen taraftarımızın katılımını beklemekteyim. Tüm gelirlerin Novi Pazar'da yapımı başlayan ancak imkansızlıklardan dolayı bitirilemeyen zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımızın hastanesine gideceği jübile maçıma herkesin desteğini bekliyorum" diye konuştu.









"Antrenörlüğü hiçbir zaman düşünmedim"





Mirsad, basketbol dünyasındaki bundan sonraki hedefleri arasında antrenörlük olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta, "Antrenörlük hiçbir zaman düşünmedim, stresli bir iş" dedi.





Oyuncu olarak 20 yıl stresli yaşadığını kaydeden tecrübeli basketbolcu, "Artık strese gerek yok diye düşünüyorum. Yeni yapacağım görev benim için ideal. İnşallah en güzel şekilde yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.





Yıldız oyuncu basın toplantısının ardından gazeteciler ve basın toplantısına katılanlar için forma imzaladı.





Dinçer: "Bir ribaunt için mücadele vermediği bir maça şahit olmadık"





Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Koordinatörü Dinçer, Türk basketbolundan çok değerli isimlerin gelip geçtiğini ancak Mirsad'ı herkesten farklı kılan özelliklerinin, ayrıca altının çizilerek anlatılacağını ve örnek gösterileceğini ifade etti.





Tecrübeli basketbolcunun kariyerinde, milli takımın yanı sıra kulüp takımlarına büyük katkılarının olduğunu anlatan Dinçer, özetle şunları söyledi:

"Her sporcunun iyi günü, kötü günü vardı. Mirsad'ın vereceğinin yüzde yüzünü vermediği, bir top için yere atlamadığı, bir ribaunt için mücadele vermediği hiçbir maça şahit olmadık. Bu özelliğiyle Mirsad sadece Fenerbahçe camiasının değil aynı zamanda Türk basketbolseverlerin gönlünde de apayrı bir yer edindi. Kendisinden camia içinde kalmasını ve organizasyonumuz içinde yer almasını istedik, kabul etti. Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nda dış ilişkilerden sorumlu olarak idari kadronun içinde yer alacak. Jübilesinden gelecek geliri hayır işlerine ayırması nedeniyle kendisinin, yalnızca attığı sayı veya aldığı ribaunt için değil bu özelliğiyle de alkışlanması gerektiğine inanıyorum."











