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Mirsad Türkcan basketbola veda ediyor

NBA'de forma giyen ilk Türk unvanına sahip olan Mirsad Türkcan yarın yapılacak jübile maçı ile oyunculuk hayatına veda edecek.

15 Eylül 2012 Cumartesi 12:05
Mirsad Türkcan basketbola veda ediyor
Türk basketbolunun emektarı Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Ülker'in yarın İstanbul'da Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla yapacağı maçta oyunculuk kariyerini noktalayacak. 
 
Mirsad'ın jübilesi için yapılacak maç, Ülker Sports Arena'da saat 19.00'da başlayacak.

Jübile maçından elde edilecek gelir, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde zihinsel ve bedensel engelli çocuk hastanesinin yapımı için kullanılacak.

Cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocukların izleyebileceği futbol takımının maçına gidemeyecek olan Fenerbahçeli erkek taraftarların, Mirsad için önemli olan bu karşılaşmada tribünleri doldurması bekleniyor.

Kariyerine idari kadroda devam edecek

Basketbolda geçen 20 yıllık kariyerini Fenerbahçe Ülker çatısı altında noktalayan Mirsad Türkcan, jübilesinin ardından takımda idari birimde görev alacak.

Emektar oyuncu, Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nda dış ilişkilerden sorumlu olarak görev yapacak.

NBA'da forma giyen ilk Türk

Başarılı bir kariyere sahip olan Mirsad Türkcan, ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan ilk Türk basketbolcusu olarak tarihe geçti. 

NBA takımlarından Huston Rockets tarafından 1998'de seçilen Mirsad, fazla oynama şansı bulamasa da bu dev lige giden ilk Türk oyuncu oldu.

2001-2002 sezonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Mirsad Türkcan, Avrupa Ligi normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk Türk basketbolcu olma başarısını gösterdi.

Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Ülker'in 3 Ocak 2008'de deplasmanda İtalya'nın Lottomatica Roma ile yaptığı maçta 1000 ribaunt barajını aşarak, ULEB Avrupa Ligi tarihine geçti. Basketbolda 2000 yılından bu yana düzenlenen ULEB Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunda ulaşan ilk oyuncu olan Mirsad Türkcan, Lottomatica Roma karşısında 13 ribaunt alarak, toplam ribaunt sayısını 1007'ye taşımıştı.

Mirsad, Anadolu Efes'te başladığı kariyerinde NBA'in yanı sıra, Fransa, İtalya ve Rusya liglerinde forma giydi.
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