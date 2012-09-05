Mirsad’ın jübilesinde geri sayım

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile CSKA Moskova takımların arasında oynanacak ve Ülker Sports Arena'da saat 19.00'da başlayacak jübile karşılaşmanın biletleri 10, 20 ve 30 liradan satılacak.





Geliri Sırbistan'da Boşnak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar'da (Yeni Pazar) yarım kalan zihinsel ve bedensel engelliler hastanesine bağışlanacak jübile maçı öncesinde, Mirsad'ın yarın Fenerbahçe Ülker Şube Genel Koordinatörü Kemal Dinçer ile birlikte Ülker Sports Arena'da basın toplantısı yapacağı bildirildi.