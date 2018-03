Mirsad: 'En güzel dönemim Fenerbahçe’de geçti'

Fenerbahçe Ülker'in 16 Eylül Pazar günü Ülker Sports Arena'da CSKA Moskova ile yapacağı maçla profesyonel basketbol kariyerine nokta koyacak Mirsad Türkcan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.





Jübile kararında son dönemde yaşadığı ciddi sakatlıkların etkisinin olup olmadığı sorusuna verdiği cevapta, bir sezon daha oynayabileceğini ancak, hafızalarda yer ettiği şekilde veda etmek istediğini belirten tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:





''Vücudum oynardı ama kafam oynamazdı. Hem yoruldum hem de çok yıprandım. İnsanların hayatında özel problemleri de olabiliyor. Çok büyük bir sakatlık geçirdim, bağlarım koptu. Bırakmaya karar verdim. Çünkü Mirsad Türkcan her zaman alışıldığı gibi olmayacaktı. Belki bir sezon daha oynardım ama hafızalardaki, mücadeleci, hırslı Mirsad Türkcan olarak kalmak istedim. Basketbolseverler beni hep heyecanımla mücadelemle hatırlıyor. Kısa süreler alarak devam etmek istemedim ve böyle bir karar verdim. Oyuncular artık bir vakitten sonra para için oynuyor ama Allah'a şükür biz öyle düşünmüyoruz. Hırslı, mücadeleci bildik Mirsad olarak hafızalarda kalmak istedim.''





''Başarıya açtım, milli formayı heyecanla beklerdim''





Türk basketbolunda önemli bir döneme tanıklık eden, milli takımın başarı çıtasının yükselmesinde büyük pay sahibi olan emektar oyuncu, (A) Milli Takım'ın yeni jenerasyonu içinde bulunan oyunculara tavsiyede bulunarak, ''Ben başarıya açtım, milli formayı heyecanla beklerdim. Oyuncular kalpten oynasınlar, her şeylerini versinler'' dedi.





(A) Milli Basketbol Takımı'nın 2013 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki mücadelesini değerlendiren Mirsad, şunları kaydetti:





''Eskiden biz açtık. Başarıya aç geldik. Bir hedefe ulaşırken diğer hedefe bakardık. Maalesef şimdi zaman değişti. Şu anda milli takım bir jenerasyon değiştirmekle uğraş veriyorlar. İnşallah en iyi şekilde atlatmaya çalışacaklar. Şampiyona için Çek Cumhuriyeti maçı çok önemli. Farklı bir şekilde mağlup olduk, o farkı kapatmamız lazım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na haklı olarak katılmayı garantileyeceğiz, ama zor. Genç oyuncular var, bir Avrupa Şampiyonası'na gitmezsek dünyanın sonu olmaz ama gidemezsek de yazık olacak. Çek Cumhuriyeti maçını iyi geçirip hep beraber göreceğiz. Genç oyunculara tavsiyem; hırslı olsunlar, sahip çıksınlar, kalpten oynasınlar, kalpten her şeylerini versinler. Ben gururla söylüyorum, her şeyimi verdim. Türkiye'de doğmadım ama benim ailem Türk. Her zaman milli takımı heyecanla bekledim.''





''Türk oyuncu eksikliği sıkıntı, altyapıya daha önem verilmeli''





Mirsad Türkcan, büyük bir gelişme kaydeden Türk basketbolunda kulüpler bazında Avrupa Ligi'nde büyük başarıların kazanılamamasının en önemli nedenini, altyapıdan gelen Türk oyuncu eksikliği olarak gördüğünü vurguladı.





Türk basketbolunda 1990 ve 2000 yılları arasında onlarca yıldızın çıktığını ve milli takıma katkılar sağladığını anlatan Mirsad Türkcan, şimdi 3-4 yılda bir oyuncu çıktığını belirterek, şunları kaydetti:





''Avrupa Ligi'nde büyük başarıların gelmemesinin bana göre nedeni kulüpler bazında Türk oyuncu eksikliği. Hidayet Türkoğlu bıraktığı zaman Kerem Tunçeri, Ömer Onan bıraktığı zaman Ersan İlyasova zaten dışarıda, Ömer Aşık dışarıda, burada Semih kalıyor, Emir kalıyor. Altyapıdan gelen oyuncu yok. Altyapıya daha önem vermemiz lazım. 1990'dan 2000'li yıllara kadar onlarca milli oyuncu çıktı. Şimdi maalesef 3-4 senede bir milli oyuncu çıkıyor. En büyük problemimiz bu. Problemimiz yabancı oyuncu yahut antrenörler değil. Altyapıların sorumluluğu büyük.''





''Kariyerimin en güzel dönemini Fenerbahçe Ülker'de geçirdim''

Mirsad Türkcan, dolu dolu yaşadığı kariyerinde en güzel dönemi, 4 şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe Ülker çatısı altında geçirdiğini belirtti.





Altyapısında yetiştiği Anadolu Efes camiasına ve başkanı Tuncay Özilhan'a sonsuz teşekkür eden Mirsad, ''Kariyerimin her döneminde, milli takımlarda güzel anılarım var. CSKA Moskova'da da çok güzel günler geçirdim. Benim en güzel dönemim hakikaten de Fenerbahçe Ülker'de oldu. Çünkü taraftarla bütünleştim. Taraftarla aynı nefesi aldık, verdik. Benim için bu 6 senede Fenerbahçe Ülker'in 4 şampiyonluk kazanması büyük bir gurur. Fenerbahçe forması altında Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunda ulaşan ilk oyuncu oldum. Bunu da Fenerbahçe forması altında yapmak ayrıca bir gurur veriyor'' şeklinde ifadeler kullandı.





Jübile maçı öncesi çok heyecanlı olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, kariyerinde yaşadıklarını ve yaptıklarını değerlendirmek için uzun bir zamanı olduğunu anlatarak, ''Şu anda tek düşüncem jübile maçımın iyi olması, taraftarın gelmesi ve salonu doldurması. Bana yakışan bir şekilde uğurlama yapacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı bunu zaten her zamanki gibi yapacaktır. Sonra da takımın idari kadrosunda görev alacağım ve Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım'' diye konuştu.





Jübile maçının gelirini bağışlayacağı Novi Pazar'daki zihinsel ve bedensel engelli çocuk hastanesinin bir an önce faaliyete geçip, ihtiyacı olanlara hizmet vermesini çok istediğini aktaran Mirsad, ''Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Sancak'a, Ülker ailesine, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a, Doğuş Grubu'na çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir hayır işine yardım ediyorlar. Novi Pazar, 150 bin nüfuslu bir şehir. 2 bine yakın çocuğun ihtiyacı var. Hastane, otistik çocuğu olan bir babanın başlattığı bir proje, 8-9 senedir tamamlanamıyor. 800 metrekare alana sahip, kaba inşaatı bitmiş. İnşallah jübile maçının geliriyle tamamlanmasını sağlayacağız. Çocuklar için önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. İnşallah bundan sonra da sosyal projelerin içinde olacağım'' diye konuştu.