Mirsad: 'Antrenör olmak istemiyorum'

Basketbol yaşamına nokta koymaya hazırlanan 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe Ülker ile Cska Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile faal oyunculuk kariyerini sonlandıracak olan Mirsad Türkcan, Basketbol Şube Koordinatörü Kemal Dinçer ile birlikte basın toplantısı düzenledi.





Yıldız oyuncu, Fenerbahçe Kulubü'nde bundan sonra dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yapacağını belirterek, "Basketbolda coach olarak görev yapmayı düşünmüyorum. Basketbolculuk hayatım boyuncu stresli günler yaşadım. Bu nedenle hiç coachluğu düşünmüyorum. Fenerbahçe Kulubü bana da idari bir görev verdi. Bunu yerine getireceğim. Bu görevimi en iyi şekilde yapmak istiyorum." dedi.





Mirsad, jubile maçından elde edilecek gelirin Novi Pazar'da yarım kalan zihinsel ve bedensel engelliler hastanesine bağışalacağını sözlerine ekledi.





Basketbol Şube Genel Koordinatörü Kemal Dinçer de "Bugün hem onurluyum hem de burukluk içindeyiz. Türk Basketbolu denildiği zaman herkesin aklına Mirsad Türkcan'ın ismi gelirdi. Kendisi kariyerini noktalıyor. Kendisi çok önemli bir oyuncuydu. Çok önemli başarılara imza attı. Mirsad sadece Fenerbahçe'nin değil Türk basketbol camiasında önemli yer edindi. Kendisi basketbolculuk kariyerini noktalıyor" dedi.





Kemal Dinçer, Mirsad Türkcan'ın Fenerbahçe Kulubü'nde dış ilişkiler sorumlu olarak görev alacağını açıkladı.