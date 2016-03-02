Minik İtfaiyeciler İş Başında

Haftanın belirli günlerinde okul öncesi eğitimi gören minik öğrencileri konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yine misafirleri vardı. Adnan Menderes Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 20 öğrenci, ziyaret ettiği itfaiye biriminde yangın anında neler yapılmasıyla ilgili bilgi aldı.