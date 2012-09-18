10.3 milyon kişi sigortasız çalışıyor

Kayıtdışı istihdam oranının geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan azalışla yüzde 40.4 düzeyinde gerçekleştiği Haziran 2012'de, Türkiye genelinde istihdam edilen 25 milyon 577 bin kişiden 10 milyon 327 bin kişisinin kayıtdışı olduğu belirlendi. Bu dönemde toplam istihdamın yüzde 30.1'ini oluşturan 7 milyon 688 bin kadın çalışanın, yüzde 56.1'inin herhangi bir sosyal güvencesi olmadan çalıştırıldığı, 17 milyon 888 bin erkek çalışanın ise yüzde 33.6'sının kayıtdışı olduğu görüldü.

ANKA'nın Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerinden yaptığı belirlemeye göre, Haziran 2012'de kayıtdışı istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan gerilemeyle yüzde 40.4 oldu. 2011 yılı Haziran döneminde kayıtdışı istihdam oranı yüzde 43.5 düzeyinde bulunuyordu.

2012 Haziran itibarıyla kayıtdışı istihdam sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 514 bin kişi azalışla 10 milyon 327 oldu.

Kriz öncesi döneme işaret eden 2008 Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında kayıtdışı istihdam da oransal olarak gerileme yaşanırken, kayıtdışı istihdam sayısında artış dikkat çekti. 2008 yılı Haziran döneminde yüzde 44.9 düzeyinde olan kayıtdışı istihdam oranı, 2012 yılı Haziran döneminde yüzde 40.4 düzeyi ile 4.5 puan azalma kaydetti. İstihdam edilen kişi sayısının 3 milyon 466 bin kişi arttığı bu dönemde, kayıtdışı istihdam sayısı ise 401 bin kişi artış gösterdi.

KADINLARDA KAYITDIŞI İSTİHDAM ORANI YÜZDE 56.1

2012 Haziran döneminde kadınlar arasında kayıtdışılık oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4.4 puan azalışla yüzde 56.1'e, erkeklerde 2.8 puan azalışla yüzde 33.6'ya geriledi. Haziran itibarıyla 7 milyon 688 bin kadın çalışanın 4 milyon 311 binini, erkeklerde ise 17 milyon 888 bin çalışanın 6 milyon 16 bin kişisini kayıtdışı çalışanlar oluşturdu.

Bir başka ifadeyle, Haziran itibarıyla 7 milyon 688 bin kişi düzeyinde belirlenen kadın istihdamı, toplam istihdamın yüzde 30.1'ini, kayıtdışı istihdamın yüzde 41.7'sini oluşturdu.

KENDİ ADINA ÇALIŞAN 3.1 MİLYON KİŞİ KAYITDIŞI

Haziran itibarıyla kendi hesabına çalışan 4 milyon 765 bin kişiden yüzde 64.8'ini oluşturan 3 milyon 88 bin kişinin kayıtdışı istihdam içinde bulunduğu belirlendi. Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan toplam 15 milyon 943 bin kişiden yüzde 23.1'ini oluşturan 3 milyon 683 bin kişisinin kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 264 bin kişiden yüzde 18'ini oluşturan 228 bin kişinin de sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı öğrenildi.

KAYITDIŞI İSTİHDAM EDEN ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ SAYISI 3.3 MİLYON

Kayıt dışı "çalışanlar" içinde en büyük grubu ücretsiz aile işçileri oluşturdu. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan, ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 3 milyon 605 bin kişi. Bunların yüzde 92.3'ünü oluşturan 3 milyon 327 bin kişisinin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı görüldü. Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor.

TARIM DIŞI ALANLARDA KAYITDIŞI ÇALIŞAN SAYISI 4.8 MİLYON KİŞİ

Haziran itibarıyla 10 milyon 327 bin kişi düzeyinde gerçekleşen kayıtdışı çalışanların 5 milyon 526 bin kişi ile yüzde 53.5'ini tarımda, 4 milyon 801 bin kişi ile yüzde 46.5'ini tarım dışı alanlarda çalışanlar oluşturdu. Tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 84.3 düzeyinde gerçekleşti. Tarım dışı sektörlerde istihdam edenler içinde sosyal güvenlikten yoksun olanların oranı ise 2011 yılı Haziran dönemindeki yüzde 28.9'luk seviyesinden yüzde 25.2'ye indi.

**İstihdamdaki nüfus ve kayıt dışı çalışanlar

2012 Haziran, (bin kişi,15 yaş üzeri) Toplam Kayıtdışı Kayıtdışı İstihdam İstihdam Oranı(%)

Toplam 25.577 10.327 40,4

Ücretli/yevmiyeli 15.943 3.683 23,1

İşveren 1.264 228 18,0

Kendi hesabına 4.765 3.088 64,8

Ücretsiz aile işçisi 3.605 3.327 92,3

Tarım 6.555 5.526 84,3

Tarım dışı 19.022 4.801 25,2