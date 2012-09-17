1.6 milyon emeklinin intibakı tamam

Yasa kapsamına giren 2 milyon emekliden 1.6 milyonunun işlemlerinin tamamlandığı bildiriliyor



Emekliler arasında, emeklilik yılından kaynaklanan maaş farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan intibak yasası kapsamında, 1 milyon 625 bin dosyanın işlemleri tamamlandı. Hesaplamalarda, dosya girişinin bilgisayarla yapıldığı 1997-1998 yıllarına sıra gelmesiyle işlemlerin hızlandığı bildirildi.



Eşit prime sahip emekliler arasındaki yıl farkını ortadan kaldırmaya yönelik intibak zammı için hesaplama çalışmaları devam ediyor. Milliyet'in haberine göre hayatını kaybedenler düşüldüğünde, 2 milyona ulaşan intibak yasası kapsamındaki emeklinin, 1 milyon 625 bininin intibak işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. SGK personelinin izinden dönmesiyle memurların çalışma kapasitelerinin arttığı kaydedildi. Yanlış maaş hesaplamalarına da neden olan elle girilmiş dosyalar ile ilgili işlemlerin tamamlandığını belirten yetkililer, 1997 ve 1998 yılında doldurulmuş dosyalara ulaştıklarını, bu dosyaların hepsinin bilgisayar ortamında girilmiş dosyalar olduğunu belirtti. Yetkililer, bilgisayar ortamındaki dökümanlara sıra gelmesiyle hem maaş hatası olasılıklarının ortadan kalktığını, hem de işlemlerin hızlandığını kaydetti. 1997 ve 1998 yılına ait dosyaların da tamamlanmasıyla, 2000 yılı öncesi emeklileri kapsayan düzenleme için sona yaklaşılmış olacak.



339 LİRALIK TAVAN VAR

Önümüzdeki yıl yapılacak ödemelerle yaklaşık 1.9 milyon kişiyi etkilemesi beklenen intibak kapsamında, sadece 2000'den önce emekli olanlar zam alacak. İntibak kapsamında, 3 bin 600 gün prim ödeyen ve en yüksek göstergeden emekli olan emekliye 118 TL zam verilecek. 5 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emekliye ise 149.5 TL zam yapılacak. 6 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emeklinin maaşına 174 TL, en üst göstergeden emekli olan 7 bin 400 gün çalışan emeklinin maaşına 212 TL zam yapılacak. 9 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emekli ise 247 TL fark alacak. Bu gösterge ve prim gününün üzerinden emekli olanlara ise 339 TL'ye kadar zam verilecek. 2000'den önce emekli olan 207 bin SSK emeklisine 20 TL ve altında, 293 bin emekliye ise 20 ile 50 TL arasında bir intibak farkı yansıyacak. 340 bin emekliye 50 ile 100 TL arasında, 475 bin emekliye 100 ile 150 TL arasında, 291 bin emekliye 150 ile 250 TL arasında, 258 bin emekliye 200 ile 250 bin TL arasında, 45 bin emekliye ise 250 TL'nin üzerinde intibak farkı verilecek.

