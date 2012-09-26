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1 mİlyon 154 bin gence prim şoku !

1 milyon 153 bin 595 genç, sağlık sigortası prim borcuyla şok oldu.

26 Eylül 2012 Çarşamba 16:34
1 mİlyon 154 bin gence prim şoku !

 

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan Çelik, 19 Eylül tarihli cevap yazısında, Nisan ayı itibariyle 9 milyon 430 bin kişiye 'gelir testi' yapıldığını açıkladı. Gelir testine başvurmayan kişi sayısının 1 milyon 989 bin olduğunu belirtti.

1988 SONRASI DOĞANLAR

Tanal, önergesinde ayrıca 18 yaşını dolduran, liseyi bitirip üniversite sınavına hazırlandığı için ya da iş bulamadığı için çalışamayan kaç gence borç tahakkuk ettirildiğini sordu. Çelik, bu konuyla ilgili soruları tek bir yanıtta toplayarak, 1 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğup, adına GSS prim borcu tahakkuk eden kişi sayısının 1 milyon 153 bin 595 olduğunu açıkladı. Ancak, liseyi bitirenlerin, üniversiteye kayıt yaptırıncaya kadar tescil edildiklerini ve kendilerine gelir testine başvurmaları için bilgi verildiği vurgulandı. Süresi içinde gelir testine başvurmayanlardan, ailede kişi başı gelirin asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek, aylık 212 lira prim borcu çıkarıldığı bilgisi verildi.

1 milyon 154 bin sayısının birçok ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekerek, "Liseyi bitirip üniversite hazırlanma aşamasındaki prim borcu çıkarılan kişilere aylık bazda 35 lira, 102 lira ve 212 lira borç çıkarılıyor. Bu kişilerin tümünün en düşük prim olan 35 lirayı ödemeleri halinde dahi devlet kasasına ayda 40 milyon 410 bin lira para girecektir" dadi.

5510 SAYILI YASA NE DİYOR?

5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Bu test sonucu kişi veya ailenin geliri brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olduğu tespit edilirse, aylık 35 lira prim ödemesi gerekiyor.

Eğer gelir asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadarsa 102 lira; geliri asgari ücretin iki katından fazla ise aylık 212 lira prim ödemeleri gerekiyor.

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