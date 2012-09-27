2 Milyon araç sahibine haciz mektubu

Bütçe açığını kapatmak için 9 milyar liralık vergi paketini hayata geçiren Maliye Bakanlığı, vergi borçlularına yönelik tahsilat işlemlerini de hızlandırdı. Bu çerçevede, daha önce ev sahiplerine ve vergi barışını bozan mükelleflere ‘mektup’ gönderen Maliye, bu kez trafik cezalarını ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) ödemeyen mükellefleri yakın markaja aldı.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası borcunu ödemeyen 2 milyona yakın araç sahibine gönderilen mektuplarda, sert uyarılara yer verildi.

Vergi dairesi müdürleri imzasıyla gönderilen mektupta, Anayasa’nın 73. Maddesinde yer alan, “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” hükmü hatırlatarak, bu hüküm doğrultusunda tüm mükelleflerin vergi borçlarını ödemesi gerektiği vurgulandı.

Mektupta, borçlarını ödemeyenlerin banka hesaplarının dondurulacağı, araç ve evlerine de haciz uygulanacağını belirtildi. Mektupta mükelleflere yönelik şu uyarı yapıldı: “Ödenmeyen borçların takibi sırasında mal varlığı haczi, banka hesabı haczi (e-haciz), gayrimenkul haczi, taşıt haczi v.s. gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamanız için bu borçların tasfiyesine yönelik gerekli görüşmelerin ve ödemelerin yapılması için vergi dairesi müdürlüğümüze başvurmanız önem arz etmektedir.”

Mektuplu uyarıların tahsilatta büyük fayda sağladığına dikkat çeken Maliye Bakanlığı yetkilileri, mektubu alan mükelleflerin büyük kısmının vergi borçlarını ödediğini bildirdiler. Araç sahipleriyle ilgili uyarının da tahsilatları artırmak için yapıldığını ifade eden yetkililer, yaklaşık 2 milyon araç sahibine mektuplu uyarı yapılmasının hedeflendiğini kaydettiler.