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10 milyar liralık zam paketi hazır

Maliye Bakanlığı bürokratları, 10 milyar liralık ek gelir getirecek zam paketi taslağı hazırladı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 09:55
10 milyar liralık zam paketi hazır

 Taslakta otomotiv, sigara, tapu harcı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilave ve yeni vergiler yer alıyor. Son kararı Başbakan Erdoğan verecek.

Bütçe dengelerindeki bozulmanın ardından Maliye Bakanlığı gelir artırıcı çalışmalarını hızlandırdı.

Zaman'ın haberine göre, kırk maddeye yakın taslak paket hazırlayan bakanlık bürokratları 10 milyar lira civarında bir gelir öngörüsünde bulunuyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde tedbir paketinde yer alan düzenlemelerin bir kısmının uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün üzerinde çalıştığı tedbirlerin uygulamaya geçmesi halinde otomotivdeki ÖTV ve MTV'nin yanı sıra sigara ve tapu harcı gibi kalemlere zam gelmesi gündeme gelecek. Lüks araçların yanı sıra yüzde 37 olan düşük motorlu araçların ÖTV'sinin de yükseltilmesi öneriler arasında. Akaryakıt fiyatlarına ise yüksek vergiler sebebiyle müdahale gündemde bulunmuyor. Bürokratlar indirimli KDV oranları uygulamasından vazgeçilmesinin yanı sıra gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki Kurumlar Vergisi istisnasının kaldırılması konusunu da gündeme getirdi. Sadece gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin istisnanın kaldırılmasından ilave 500 milyon liralık gelir getireceği hesaplanıyor.

Sigara zammı için yılbaşı beklenecek. Geçen yıl yapılan ancak sigaranın vergisinin yüzde 65'ten 69'a çıkarılmasına ilişkin ÖTV artışının yürürlük tarihi 31 Aralık 2012. Ancak yeni yılda nispi oranın artırılmayarak maktu bir artışın üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu yıl bütçe hedeflerinin tutturulamayacağını işaret etmesinin ardından bürokratları da gelir artırıcı tedbirleri içeren bir taslak paket hazırladı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve Hazine Müsteşarı'nın konuya ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da geçen hafta cuma günü bir sunum yaptığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin çalışmaların hazırlık aşamasında olduğuna dikkat çeken Maliye kaynakları, vergi performansının zam kararlarında etkili olacağına dikkat çekiyor. Tedbir paketinin uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin son kararı Başbakan Erdoğan'ın vereceğini belirten yetkililer harcamaların da kısılması üzerinde durulduğuna dikkat çekiyor. Tüm çalışmaların 2013 bütçesi, Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Program (OVPM) çerçevesinde yürütüleceğine dikkat çekiliyor.

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