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Millilerimiz, Estonya'yı ağırlıyor / İşte 11'imiz

Cuma gecesi Hollanda’ya kaybeden Ay yıldızlılarımız bugünkü rakibi Estonya karşısında 3 puanı almak istiyor.

11 Eylül 2012 Salı 09:57
Millilerimiz, Estonya'yı ağırlıyor / İşte 11'imiz

Estonya önünde bu yenilgiyi telafi etmenin peşinde.

Hollanda maçında Selçuk İnan'ı oynatmayarak futbol kamuoyu tarafından yoğun eleştiriler alan Abdullah Avcı'nın Estonya maçında da yıldız futbolcuyu yedek soyundurması bekleniyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'da başlayacak olan bu zorlu maçta Marcin Borski düdük çalacak.

AY-YILDIZLILAR 497. SINAVDA

A Milli Futbol Takımı, Estonya ile yapacağı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 2'nci maçıyla birlikte 497. karşılaşmasına çıkıyor.

Türk Milli Takımı, 89 yıllık tarihinde, 260'ı resmi, 236'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 496 maçta 179 galibiyet, 116 beraberlik alırken, 201 kez de rakiplerine yenildi. 2012 yılında Türkiye'de ilk resmi maçına çıkacak ay-yıldızlı ekip, 214'ü deplasmanda, 209'u iç sahada, 73'ü de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda toplam 642 gol atarken, kalesinde ise 741 gol gördü.

ABDULLAH AVCI İLE 9. MAÇ

Türkiye, Estonya Milli Takımı'yla yapacağı maçla birlikte, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 9. karşılaşmasına çıkıyor.

2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinin bitiminde Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in yerine göreve getirilen Abdullah Avcı, deplasmandaki Hollanda sınavının ardından, Türkiye sınırları içindeki ilk resmi maçında milli takımı yönetiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Avcı yönetiminde 1'i resmi, 7'si özel olmak üzere yaptığı 8 maçtan 4'ünü kazandı, 4'ünü yitirdi. Abdullah Avcı yönetimindeki maçlarda toplam 13 kez fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 11 gol gördü.

ESTONYA İLE 7. SINAV

(A) Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşamki rakibi Estonya ile 7. kez karşı karşıya geliyor..

Türk Milli Takımı, Estonya ile ilki 1924'te olmak üzere şimdiye kadar 6 kez karşılaştı. İki ülke (A) milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 3'ünü Türkiye kazanırken, diğer 3'ü berabere sonuçlandı, Estonya hiç galibiyet alamadı.

TÜRKİYE-ESTONYA

SAAT: 21.00
STAT: Şükrü Saracoğlu
HAKEM: Marcin Borski

TÜRKİYE: Tolga, Gökhan Gönül, Bekir, Semih, Hasan Ali, Mehmet Topal, Emre, Arda, Sercan, Burak, Umut
ESTONYA: Pareiko, Morozov, Klavan, Jaager, Dmitrijev, Puri, Vunk, Vassiljev, Teniste, Oper, Ojamaa

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