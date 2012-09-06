Millilerden taraftara çağrı

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk maçında yarın Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takımın kadrosundaki oyuncular, Estonya ile 11 Eylül Salı günü İstanbul'da oynanacak grubun ikinci maçına taraftarların milli formayla gelmeleri çağrısında bulundu.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, A Milli Takımın 2012 yılında evinde oynayacağı ilk resmi maç olan Estonya karşılaşması öncesinde yıldız oyuncuların taraftara çağrıda bulunduğu bildirildi.





Milli Takım kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Bekir İrtegün ile sakatlığı nedeniyle takımda olamayan Volkan Demirel'in, resmi twitter hesaplarından ''Milli Coşkuya Katıl, Biletini Al, Milli Formayı Giy'' çağrısında bulunarak, tüm taraftarların formalarıyla 11 Eylül Salı akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı doldurmalarını istediği kaydedildi.





Taraftarlar, oyuncuların twitter hesaplarına şu adreslerden ulaşabilecek:





http://twitter.com/bekirtegun





http://twitter.com/1VolkanDEMIREL





http://twitter.com/nurisahin05





http://twitter.com/byilmaz17