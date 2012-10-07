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Milliler yarın toplanacak

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (D) Grubu'nda Romanya ve Macaristan ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı yarın İstanbul'da toplanarak, hazırlıklarına başlayacak.

07 Ekim 2012 Pazar 10:00
Milliler yarın toplanacak
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (D) Grubu'nda 12 Ekim Cuma günü İstanbul'da Romanya, 16 Ekim Salı günü de Budapeşte'de Macaristan ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı yarın İstanbul'da toplanarak, hazırlıklarına başlayacak.

(A) Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular yarın saat 16.00'da Beşiktaş Kulübü'nün Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek, ilk antrenmanı da aynı gün saat 19.00'da burada yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, Romanya ile oynayacağı maçın bütün antrenmanlarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Milliler, Romanya maçının ardından, 14 Ekim Pazar günü, Macaristan ile oynayacağı maç için Budapeşte'ye gidecek.

Aday kadro

Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Bekir İrtegün, Caner Erkin, Egemen Korkmaz, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Volkan Demirel (Fenerbahçe), Aydın Yılmaz, Burak Yılmaz, Emre Çolak, Hakan Kadir Balta, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Semih Kaya, Umut Bulut (Galatasaray), Cenk Gönen (Beşiktaş), Arda Turan, Emre Belözoğlu (Atletico Madrid), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Nuri Şahin (Liverpool), Sercan Saraer (Greuther Furth), Mevlüt Erdinç (Rennais), Tunay Torun (Stuttgart), Mehmet Ekici (Werder Bremen).
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