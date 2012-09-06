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Milliler kampa girdi

Hollanda maçı hazırlıklarını tamamlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, maç saatini beklemeye başladı.

06 Eylül 2012 Perşembe 23:15
Milliler kampa girdi
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2014 Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında yarın Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
 
Amsterdam Arena Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İlk 15 dakikası basına açık çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler de izledi.
 
İspanya Futbol Federasyonu'dan Carlos Velasco Carballo, Roberto Fernandez ve Juan Carlos Jimenez Yuste hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
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