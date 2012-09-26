Milliler ilk yarıda bitirdi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Moldova'yı 2-1 yendi.





Moldova'nın Orhei kentindeki Sportiv Complexul'da oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlıların gollerini 8. dakikada, FSV Frankfurt takımında forma giyen Emre Nefiz ile 29. dakikada, PSV Eindhoven takımının futbolcusu Burak Kardeş kaydetti. Moldova'nın golünü ise 37. dakikada Artur Apostolov attı.





Karşılaşmanın 21. dakikasında 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Yılmaz Çalık, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.





Ay-yıldızlılar, Moldova ile 27 Eylül Perşembe günü bir özel maç daha yapacak. Bu karşılaşma ise Ternovca kentinde oynanacak.