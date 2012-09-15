Milliler ikide iki yaptı

Ankara'da devam eden 2013 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu 2. raunt 2. tur müsabakalarında Türkiye, Belarus'u 3-1 yendi.





Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'nda oynanan maçın ilk setini (A) Milliler, 25-20 kazanırken, ikinci set, 25-19 Belarus'un lehine sonuçlandı.





Üçüncü sette rakibine oranla daha rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, bu seti 11 sayı farkla 25-14 önde tamamlandı ve skoru 2-1'e taşıdı.





Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-19 kazanan Türkiye, sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.





(A) Milliler, İngiltere'den sonra Belarus'u da yenerek, gruptaki galibiyet sayısını 2'ye yükseltmiş oldu.





Elemelerin son gününde yarın (16 Eylül), İngiltere-Belarus, Türkiye-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.