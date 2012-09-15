Milliler ikide iki yaptı

Ankara'da devam eden 2013 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu 2. raunt 2. tur müsabakalarında Türkiye, Belarus'u 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'nda oynanan maçın ilk setini (A) Milliler, 25-20 kazanırken, ikinci set, 25-19 Belarus'un lehine sonuçlandı.
Üçüncü sette rakibine oranla daha rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, bu seti 11 sayı farkla 25-14 önde tamamlandı ve skoru 2-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-19 kazanan Türkiye, sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
(A) Milliler, İngiltere'den sonra Belarus'u da yenerek, gruptaki galibiyet sayısını 2'ye yükseltmiş oldu.
Elemelerin son gününde yarın (16 Eylül), İngiltere-Belarus, Türkiye-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zdravko Zdraveski (Makedonya), Alin Mateizer (Romanya)
Belarus: Haramykin, Radziuk, Audochanka, Busel, Mikanovich, Udrys (Likharad, Aplevich, Akulich, Kurash, Zhehzdryn)
Türkiye: Burutay, Ahmet, Emre, Halil İbrahim, Erhan, Ulaş (Ramazan Serkan, Resul, Selçuk)
Setler: 20-25, 25-19, 14-25, 19-25
Süre: 102 dakika (25,26,25,26)