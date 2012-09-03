Milliler Hollanda’da

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2014 Dünya Kupası Grup Eleme maçı için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a geldi.
Ay - yıldızlı ekip Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında 7 Eylül Cuma günü Hollanda ile Başkent Amsterdam'daki 55 bin kişilik Amsterdam Arena Stadı'nda karşı karşıya gelecek
Milli Takım kafilesi, 6 Eylül Perşembe gününe kadar Başkent Amsterdam'a 105 km mesafedeki Hoenderloo'daki Golden Tulip Victoria Oteli'nde konaklayacak.
Milli Takım, ilk çalışmasını bugün (3 Eylül) konakladığı otelin sahasında yapacak.