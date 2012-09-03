Milliler günde çift idmanla hazırlanıyor

Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur ilk etabında mücadele edecek (A) Milli Takım, TVF Başkent Salonu'nda antrenör Veljo Basic yönetiminde günde çift idman yapıyor.





Basic, hazırlık sürecinden, antrenman temposundan ve oyuncularının azminden memnun olduğunu ifade ederek, ''İyi işler yapmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'ye iyi sonuçlar alarak dönmek'' dedi.





Portekiz'de Belarus, Rusya, İngiltere ve Portekiz ile karşılaşacaklarını anlatan Basic, ''Her takımı ciddiye alıyor, tüm maçlarımızı kazanmanın planlarını yapıyoruz. İyi bir takım olduk. Uyum sorunumuz yok'' diye konuştu.





(A) Milli Takım kafilesi, 2. tur ilk etap maçları için 6 Eylül Perşembe günü Portekiz'e hareket edece