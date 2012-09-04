Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Milliler’den ilk idman

A Milli Takım, Hollanda'da ilk idmanını gerçekleştirdi.

04 Eylül 2012 Salı 01:15
Milliler’den ilk idman
FIFA 2014 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında, 7 Eylül Cuma günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Milli takımın kamp yaptığı Hoendorloo kentindeki Golden Tulip Victoria Oteli'nin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, ayak tenisi ve orta sahada top kapmaca oynadılar. Daha sonra dar alanda minik kale maç yapan futbolcular, kondisyon çalışmasıyla idmanı sürdürdü.

Basın mensuplarına ilk 30 dakikası açık olan antrenmana futbolculardan Semih Kaya ve Egemen Korkmaz katılmadı.

Semih Kaya'nın sağ ayak bileği dış yan bağında esneme olması nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi.

Antrenmanda yer almayan diğer oyuncu Egemen Korkmaz'ın da Fenerbahçe-Sivasspor maçında sağ dizinde esneme meydana gelmesi nedeniyle antrenmana katılamadığı öğrenildi. Egemen'in, MR'nın çekildikten sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

Sağ uyluk arka adalesinde gerilme olan Umut Bulut ile sağ uyluk ön adalesinde ödem meydana gelen Mert Günok takımdan ayrı olarak hafif koşu yaptı.

Öte yandan, yarın (4 Eylül) yapılacak antrenman programında değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre TSİ 12.00'de yapılacak antrenmanın tamamı basına açık olarak gerçekleştirilecek. Bir gün sonra yapılacak akşam antrenmanının da sadece 15 dakikası basına açık olacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim