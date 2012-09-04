Milliler’den ilk idman

FIFA 2014 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında, 7 Eylül Cuma günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.





Milli takımın kamp yaptığı Hoendorloo kentindeki Golden Tulip Victoria Oteli'nin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, ayak tenisi ve orta sahada top kapmaca oynadılar. Daha sonra dar alanda minik kale maç yapan futbolcular, kondisyon çalışmasıyla idmanı sürdürdü.





Basın mensuplarına ilk 30 dakikası açık olan antrenmana futbolculardan Semih Kaya ve Egemen Korkmaz katılmadı.





Semih Kaya'nın sağ ayak bileği dış yan bağında esneme olması nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi.





Antrenmanda yer almayan diğer oyuncu Egemen Korkmaz'ın da Fenerbahçe-Sivasspor maçında sağ dizinde esneme meydana gelmesi nedeniyle antrenmana katılamadığı öğrenildi. Egemen'in, MR'nın çekildikten sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi.





Sağ uyluk arka adalesinde gerilme olan Umut Bulut ile sağ uyluk ön adalesinde ödem meydana gelen Mert Günok takımdan ayrı olarak hafif koşu yaptı.





Öte yandan, yarın (4 Eylül) yapılacak antrenman programında değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre TSİ 12.00'de yapılacak antrenmanın tamamı basına açık olarak gerçekleştirilecek. Bir gün sonra yapılacak akşam antrenmanının da sadece 15 dakikası basına açık olacak



