Milliler’de İtalya mesaisi

Avrupa Şampiyonası elemeleri F Grubu'nda, 5 Eylül'de İtalya ile oynayacağı maç için Kayseri'de bulunan (A) Milli Basketbol Takımı, karşılaşma hazırlıklarına maçın yapılacağı Kadir Has Spor Salonu'nda başladı.





Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Tanjeviç, İtalya ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:





''İtalya maçını kazanmak istiyoruz. Son Belarus maçında takımımız çok güzel bir performans sergiledi. Aynı mücadeleyi İtalya karşısında da gösterirsek galip geleceğimizi düşünüyoruz. Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Takımın morali yerinde. Maçın oynanacağı Kadir Has Spor Salonu çok güzel. İnşallah taraftarların desteğiyle güzel bir atmosferde karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz.''





Pivot Semih Erden ise Belarus maçında başladıkları seriyi devam ettirmek istediklerini ifade ederek, ''Burada grubun en zor maçını oynayacağız. Güzel bir salonda maça çıkacağız. Maç sırasında iyi atmosfer oluşuyor. Tüm Kayserilileri maça bekliyoruz. Güzel bir atmosferde İtalya'yı yenip Avrupa Şampiyonası için çok önemli bir adım atacağız'' diye konuştu.





Oyun kurucu Ender Aslan da grubun en zor maçı olarak gördükleri İtalya karşısında taraftarlardan kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.



