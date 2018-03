Milliler başarıya inanıyor

(A) Milli Basketbol Takımı'nın genç oyuncuları Serhat Çetin, Doğuş Balbay ve Furkan Aldemir, yaptıkları açıklamalarda, iyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine rağmen Almanya'da oynanan ''Beko Super Cup 2012'' maçlarında alınan kötü sonuçların takımın moralini biraz bozduğunu söyledi.





İlk kez (A) Milli Takım formasını giyme şansı yakalayan 26 yaşındaki Serhat Çetin, çok savaşçı bir takım oluşturduklarını, buna rağmen son oynanan hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçların şaşkınlıklığını yaşadıklarını belirterek, ''Almanya'daki turnuvada özellikle savunma kısmında problemler yaşadık. Ama bunun sebebi yorgunluk olabilir. Sonuçta bir aydır yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Eleme maçlarına kadar form tutacağız ve maç gününe kadar performansımız tavan yapacak'' dedi.





Genç bir kadro olmalarına karşın kafasında herhangi bir soru işaretinin bulunmadığını aktaran Çetin, sakatlık yaşamamaları ve en iyi mücadelelerini sahaya yansıtmaları durumunda gruptan namağlup bir şekilde çıkacaklarına inandığını ifade etti.





Elemelerdeki ilk karşılaşmanın Ankara'da Belarus önünde oynayacak olmalarının avantaj olduğunu dile getiren milli sporcu, ''Türk insanın ne kadar duygusal olduğunu ve kendi seyircisinin önünde ne kadar motive olduğunu biliyoruz. Hepimiz ay-yıldızlı bayrağımız için savaşıyoruz. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağından adım gibi eminim. Gruptaki 4 maçımızı da inşallah dolu tribünlere oynayıp galibiyetlerle ayrılacağız'' diye konuştu





'1500 metre yarışını gözyaşlarıyla izledim''





Londra Olimpiyat Oyunları'nı yakından takip ettiğini söyleyen Serhat Çetin, her sporcunun hayalinin olimpiyatlarda yer almak olduğunu dile getirdi.





(A) Milli Kadın Basketbol Takımı'nın olimpiyatlarda elde ettiği başarının kendilerini çok gururlandırdığını ifade eden milli sporcu, şöyle konuştu:





''Kadın takımızın oraya gitmesi hepimizi için büyük gurur. Keşke biz de orada mücadele edebilseydik. Onları izlerken çok gururlandık. Sadece basketbolcularımızı değil, atletlerimizi ve diğer sporcularımızı izlerken de aynı duygulardaydık. Özellikle atletizmde Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut'un mücadele ettiği 1500 metre yarışında son 400 metreyi gözyaşlarıyla izledim. Tüylerim diken diken oldu. Bu inanılmaz büyük bir gurur ülkemiz için.''





Balbay, ''Her maçı kazanmak için oynayacağız''





''12 Dev Adam''ın genç oyuncularından Doğuş Balbay ise, son hazırlık maçlarındaki performansları hariç faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.





Elemeler öncesi hatalarını gördüklerini dile getiren 23 yaşındaki Balbay, son hazırlık maçında yaptıkları hataların kendilerine ders olduğunu belirterek, ''Özellikle savunmada yaptığımız hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Tecrübeli ağabeylerimiz bize yardımcı oluyor. Takımda moralsizlik yok. Sadece kötü bir turnuva geçirdik'' dedi.





Grupta mücadele edecekleri rakipleri Belarus, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Portekiz'i değerlendiren milli basketbolcu, ''Ülke ayırt etmiyoruz. Hiç fark etmez bizim için. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Her maça ciddi bir şekilde çıkıp kazanmak için oynayacağız. Artık her takım her takımı yenebiliyor. Resmi maçlarımıza ciddiyetle hazırlanacağız'' şeklinde konuştu.





Ankara, Kayseri ve İstanbul'da iç saha maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Doğuş Balbay, seyircinin milli takıma destek vermesini istedi. Seyircinin pozitif olmasının kendilerinde ekstra bir güç oluşturacağını vurgulayan genç sporcu, salonları dolu görmeyi arzu ettiğini kaydetti.





Aldemir: ''Türk halkı bize güveniyor''





Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyerek (A) Milli Takım'a seçilen Furkan Aldemir de, Beko Super Cup 2012'de aldıkları kötü sonuçların hayal kırıklığını silip, elemelere hazır gideceklerini vurguladı.





Hiçbir oyuncunun kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Aldemir, şu an takım olarak morallerinin yerinde olduğunu söyleyerek, ''Türk halkı bize güveniyor ve onları en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah onlarında desteği ve dualarıyla beraber, alnımız akıyla 2013 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız'' ifadelerini kullandı.





Takımdaki tecrübeli isimlerin genç oyunculara çok yardımcı olduğunu aktaran Aldemir, iç saha maçlarında seyircinin kendilerine büyük destek vermesini isteyerek sözlerini tamamladı.