Milli yüzücü Özlem Baykız 8. oldu

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücü Özlem Baykız, 50 metre serbest finalinde 8'inci oldu.





Aquatics Center'de sabah seansında yapılan seçmelerde 38.04'lük derecesiyle ilk 8 sporcu arasına girerek finale kalan milli yüzücü, finalde 37.95'lik derecesiyle 8'inci oldu.





Bu kategoride Hollandalı Mirjam de Koning Peper, 34.77 ile paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanırken, ABD'li Victoria Arlen 35.32 ile gümüş, Büyük Britanyalı Eleanor Simmonds da 36.11 ile bronz madalyaya uzandı.





Grubundaki ilk iki maçta Brezilya ve Çin'e 4-0 yenilen Futsal Milli Takımı, son maçında da Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.





Milli takım, 5-8'incilik maçında, 6 Eylül Perşembe günü TSİ 11.00'de İran ile karşılaşacak.





Erkekler klasik yay takım müsabakalarında Türkiye, Malezya'yı 197-190 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım, çeyrek finalde yarın TSİ 14.00'de Rusya ile mücadele edecek.