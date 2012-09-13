Milli takımın teknik ekibi takipte

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Süper Lig'de 15 Eylül Cumartesi günü oynanacak haftanın ilk maçı olan Kasımpaşa-Gaziantepspor maçını Milli Takımlar İzleme Komitesi'nden İlyas Tüfekçi tribünden takip edecek. Aynı gün, Antalya'daki Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçında Nurettin Yıldız bulunarak gerekli raporlamayı yapacak. Yine 15 Eylül akşamki Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçında ise Ergin Parlar görev yapacak.





(A) Milli Takım Teknik Heyeti, 16 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu maçında hazır bulunurken, aynı gün Eskişehir'deki Eskişehirspor-Gençlerbirliği maçını yine Milli Takımlar İzleme Komitesi'nden Adnan Örnek yerinde takip edecek. Aynı gün aynı saatte Trabzon'daki Trabzonspor-Sivasspor maçını Güngör Şahinkaya seyredecek. Şahinkaya ayrıca bir gün sonraki Orduspor-Kayserispor karşılaşması için Ordu'ya geçerek, Ordu 19 Eylül Stadı'ndaki maçı tribünden izleyecek.





(A) Milli Takım Teknik Heyeti, 17 Eylül Pazartesi akşamı oynanacak haftanın son maçı olan Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasında tribündeki yerini alacak.





Bu arada, U19-U18 Fiziksel Performans ve Analiz Antrenörü Ömür Altunsöz'ün, 16 Eylül Pazar günü Spor Toto 3. Lig 2. Grup'taki Hacettepe-Belediye Bingöl maçı ile 17 Eylül'de A2 Ligi'ndeki Gençlerbirliği-1461 Trabzon müsabakasını seyredeceği bildirildi.