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Milli takımın teknik ekibi takipte

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Abdullah Avcı'ya bağlı milli takımlarda görev yapan teknik direktörler, Spor Toto Süper Lig'de bu haftaki maçları tribünden izleyerek, oyuncuların son form durumlarını yakından takip edecek.

13 Eylül 2012 Perşembe 18:55
Milli takımın teknik ekibi takipte
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Süper Lig'de 15 Eylül Cumartesi günü oynanacak haftanın ilk maçı olan Kasımpaşa-Gaziantepspor maçını Milli Takımlar İzleme Komitesi'nden İlyas Tüfekçi tribünden takip edecek. Aynı gün, Antalya'daki Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçında Nurettin Yıldız bulunarak gerekli raporlamayı yapacak. Yine 15 Eylül akşamki Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçında ise Ergin Parlar görev yapacak.

(A) Milli Takım Teknik Heyeti, 16 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu maçında hazır bulunurken, aynı gün Eskişehir'deki Eskişehirspor-Gençlerbirliği maçını yine Milli Takımlar İzleme Komitesi'nden Adnan Örnek yerinde takip edecek. Aynı gün aynı saatte Trabzon'daki Trabzonspor-Sivasspor maçını Güngör Şahinkaya seyredecek. Şahinkaya ayrıca bir gün sonraki Orduspor-Kayserispor karşılaşması için Ordu'ya geçerek, Ordu 19 Eylül Stadı'ndaki maçı tribünden izleyecek.

(A) Milli Takım Teknik Heyeti, 17 Eylül Pazartesi akşamı oynanacak haftanın son maçı olan Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasında tribündeki yerini alacak.

Bu arada, U19-U18 Fiziksel Performans ve Analiz Antrenörü Ömür Altunsöz'ün, 16 Eylül Pazar günü Spor Toto 3. Lig 2. Grup'taki Hacettepe-Belediye Bingöl maçı ile 17 Eylül'de A2 Ligi'ndeki Gençlerbirliği-1461 Trabzon müsabakasını seyredeceği bildirildi.
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