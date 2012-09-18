Milli takım gurbetçilerden destek bekliyor

Türkiye ile Almanya Kadın A Milli Futbol Takımları 19 Eylül Çarşamba günü Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı'nda karşılaşacaklar. Duisburg kentinde Schauinsland-Reisen-Arena'daki maç saat 17.00'de başlayacak. Almanya'da FC Köln takımında oynayan Türkiye Kadın Milli Takımı'nın Kaptanı Bilgin Defterli, maçta Avrupalı Türklerden destek beklediklerini dile getirdi. Bilgin Defterli, şunları söyledi:

''Bizim için zor bir maç olacak. Grup lideri olan Almanya iyi bir takım. Fakat ben arkadaşlarıma güveniyorum. Futbolda her zaman sürprizler olabilir. Güzel ve çekişmeli bir maç bekliyorum. Avrupa'da A Milli Erkek Takımı oynadığı zaman bu maçlara büyük ilgi ve yoğunluk oluyor. Ben, Avrupa'da yaşayan Türklerin aynı desteği Kadın A Milli Futbol takımına da vermelerini bekliyorum. Türkler Duisburg'daki maça bayrakları ve formalarıyla gelsinler. Yanımızda olduklarını bilelim ki biz de maça öyle çıkalım.''















