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Milli takım futbolcuları Avrupa sahnesinde

(A) Milli Takım'ın 16 futbolcusu, kulüp takımlarıyla Avrupa kupalarında forma giydi.

21 Eylül 2012 Cuma 13:55
Milli takım futbolcuları Avrupa sahnesinde
(A) Milli Futbol Takımı'nın son dönemde kadrosunda bulunan futbolculardan 16'sı, bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan grup maçlarında forma giydi.

Milli futbolculardan Hakan Kadir Balta, Semih Kaya, Selçuk İnan, Hamit Altıntop, Umut Bulut ve Burak Yılmaz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda Manchester United ile yaptığı ve 1-0 kaybettiği maçta forma giyerek, uluslararası arenada yer aldılar.

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Volkan Demirel, Bekir İrtegün, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mehmet Topal ise Sarı-Lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Fransa'nın Olympique Marsiyla ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giydi.

Futbol hayatını yurt dışında sürdüren (A) Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, takımı Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Tel Aviv'i deplasmanda 3-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı.

Sezon başında İngiltere'nin Liverpool takımına transfer olan Nuri Şahin de yine UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool'un deplasmanda 5-3 kazandığı Young Boys maçının tamamında görev aldı.

Futbol hayatını Almanya'da sürdüren savunma oyuncusu Ömer Toprak, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Metalist Kharkiv arasında 0-0 biten maçta Leverkusen forması ile 90 dakika oynadı.

Şu ana kadar 8 kez (A) milli formayı giyen Tunay Torun da, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ın evinde Steaua Bükreş ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleye ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada yer aldı.

Gökhan Töre ise UEFA Avrupa Ligi'nde Inter-Rubin Kazan (2-2) maçında, Rubin Kazan'ın 18 kişilik kadrosunda bulundu.

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