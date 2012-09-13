Milli Takım’da neler oluyor









Estonya maçında takım içinde yaşananlar Milli Takım’daki tatsızlığı ortaya koydu galibiyetin önüne geçti.





"1-Küskünler grubu Avcı'ya yaklaşmadı

2-Atılana da sevinmedi attığına da

Yıldız futbolcu, üst üste ikinci kez ilk 11 dışında bırakılmasını tavırlarıyla protesto etti.

Selçuk İnan gruptaki ilk sınav olan Hollanda maçında oynatılmayınca, Abdullah Avcı eleştirilere uğramış, başarılı futbolcu ise, bu durumun olağan olduğunu ve sorun yapmadığını söylemişti. Ancak yedek başlayıp sonradan girdiği Estonya maçındaki görüntüler durumun tam tersi olduğunu ortaya koydu.

Eski Selçuk değil

Her zaman, hem arkadaşlarının, hem kendisinin gollerinde coşkulu sevinçler yaşayan Selçuk'un, önceki gün ne diğer 2 gole, ne de kendi attığı gole sevindiği dikkati çekti. Selçuk'un maç sonrası yayıncı kuruluşun soruları yanıtlarken de, kısaca klasik bir konuşma yapıp, hemen muhabirin yanından uzaklaşması ayrıca göze çarptı.

3-Emre, kulübede Hamit'e TV'de 'abilerine' ayar çekti

Hamit'i yedek kalmayı basına malzeme yapmakla suçlayan kaptan Emre, Rıdvan Dilmen ve Sergen Yalçın'ın da sevgilerine layık olmadığını söyledi.

Hırçınlığı ve Aykut Kocaman' la kavgası yüzünden Fenerbahçe 'den ayrılmak zorunda kalan Emre , önceki akşam da hem başarılı oyunu ve golü, hem de siniriyle başroldeydi. Eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek amacıyla tüm takımı onun yanına götüren Emre, buna katılmayan küskün futbolculara da çıkıştı. Onun tavrı üzerine Nuri Şahin kulübeden ağır ağır çıkarken, oturmaya devam eden Hamit'e hışımla koşan Emre, zorla kaldırmaya çalıştı.

Hamit oralı olmayınca iyice kızdı

Hamit oralı olmayınca, Emre, krizi bitirmek isterken, yeni bir polemiğe yol açmış oldu. Emre Belözoğlu bununla da yetinmedi ve maç sonrası mikrofonlara konuşurken, "Yedek kalmayı kimse malzeme yapmasın" diyerek Hamit'e tepkiye devam etti. Hedefinde sadece takım arkadaşı olmayan Emre, Rıdvan Dilmen ve Sergen Yalçın'ı da hedef alıp, "Efsane diye bildiklerimiz sevgimize değmezmiş" dedi. İkilinin yorumlarına çatan Emre, 2007'de de Macaristan maçında da basın tribününe saha içinden hareket yapmıştı.

4-Hamit: Abdullah Hoca gururumu yaraladı

Menajeri Reza Fazeli'ye dert yanan Hamit Altıntop, "Hollanda maçı kadrosundan yalnız Tunay ve ben Estonya'ya karşı yoktuk. Bu da yenilgi bizim suçumuz gibi bir durum yaratıyor" dedi.

Hollanda maçında iyi bir performans sergileyemeyen Hamit, Estonya karşısında yedekti. İşte bu, Selçuk olayından sonra yeni bir tartışmanın odağını oluşturdu. Gol sevinçlerine katılmayan, ısınan arkadaşlarını uzaktan asık suratla izleyen Galatasaray lı yıldız, aslında gerilimin haberini Hollanda maçının hemen sonrasında vermişti. Oynatıldığı yeri beğenmeyen Hamit'in, "Ben ofansif kenar oyuncusuyken, defansif sağ bek olarak oynatılmam elbette bir riskti" sözleri Avcı'nın hoşuna gidecek cinsten değildi. Aynı Hamit, o maçtaki kötü oyunu nedeniyle yedek kulübesine çekilmesini hiç kabullenemedi. Karşılaşma sonrası menajeri Reza Fazeli ile konuşan tecrübeli futbolcunun, şunları söylediği öğrenildi:

''Hizmete devam ederim''

"Robben dünyanın en iyilerinden biri. Ona karşı oynatıldım, Estonya gibi nispeten zayıf rakibe karşı yedek kaldım. Bu gururuma dokundu. Hollanda maçı kadrosundan ben ve Tunay'ın Estonya'ya karşı oynatılmayarak bir anlamda yenilginin sorumlusu durumuna getirildik."

Hamit, ayrıca, ilk kez yedek kalmanın da kendisini üzdüğünü ancak formaya hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

5-Avcı'nın inadı

Hollanda maçı sonrası eleştirilere, "Kara tahta devri bitti, barkovizyon var" diye çıkışarak, kimi antrenör ve yorumcuları hedef alan Abdullah Avcı, tavırlarında kararlı olduğunu, Selçuk'u yine ilk 11'e koymayarak gösterdi. Eleştirilerden etkilenmeyip, taviz vermediğini göstermek isteyen Avcı'nın, oturduğu koltuğa saygı duyulması gerektiğini söylemesi, geri adım atmayacağının yeni delili oldu.

60'ar bin TL kazandılar

Milli futbolcular Estonya galibiyetiyle önemli bir gelirin sahibi oldu. Futbol Federasyonu'nun galibiyet nedeniyle futbolcu başına 60 bin Lira ödeyeceği belirtildi. Türkiye, milli takımlar düzeyinde dünyada en fazla primin dağıtıldığı ülkelerden biri olarak biliniyor.

Fenerbahçeliler Selçuk'u neden alkışladı?

Trabzonspor ve Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye yıllardır rakip olan Selçuk'a Sarı-Lacivertli taraftarların çoğunluğunu oluşturduğu statta yoğun sevgi gösterisinde bulunulması ilgi çekiciydi. Geçmişte Galatasaray'ın stadı Arena'da Fenerbahçeli Volkan 'a gösterilen tepki yüzünden Fenerbahçeliler'in de Galatasaraylı oyuncuları protesto etmesi beklentisinin tersine Selçuk'un alkışlanması, "Estonya maçında güzel şeyler de oldu" dedirtti. Galatasaraylı Semih 'i de alkışlayan taraftarların, diğer Sarı-Kırmızılı oyuncu Burak 'ı ıslıklama nedeni olarak da gol pozisyonlarındaki bencilliği gösterildi.

''Bizi bir gecede yediler''

Ersun Yanal döneminde Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yapan Mesut Bakkal, o dönemde de Hakan Şükür'ün oynatılmasıyla ilgili kriz yaşandığını anlattı. Bakkal , "Lobimiz yoktu. Bir gecede bizi yediler. Bu operasyonu Hakan yüzünden yaptılarsa yazık etmişler" dedi."

Kaynak.: Hürriyet / Fatih Saboviç