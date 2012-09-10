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Milli Takım’da bir sakat daha

2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri ikinci maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da bir sakatlık haberi daha geldi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 08:35
Milli Takım’da bir sakat daha
A Milli Futbol Takımı, 11 Eylül Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Estonya ile yapacağı 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri ikinci maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmana, Hollanda maçında aldığı darbeler nedeniyle iki bacağında da ödem oluşan Ömer Toprak dışındaki tüm oyuncular katıldı.

Ömer, kamp yapılan otelde fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Genç savunmacının Estonya'ya karşı forma giymesinin zor olduğu bildirildi.

Daha önce Hakan ve Egemen

(A) Milli Futbol Takımı'nın Estonya ile 11 Eylül'de oynayacağı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçı aday kadrosunda bulunan Egemen Korkmaz ve Hakan Kadir Balta, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.
 
Milli takım oyuncularından Fenerbahçeli Egemen Korkmaz sağ dizindeki, Galatasaraylı Hakan Kadir Balta ise sol kasığındaki sakatlıkların devam etmesi ve Estonya maçına yetişme şansları olmaması nedeniyle aday kadrodan çıkarılma kararı alınmıştı.
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