Milli takım 5.torbada

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 4-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek olan ''Eurobasket 2013''ün kura çekimi için 24 takımın yer aldığı torbalar FIBA tarafından açıklanırken, ''12 Dev Adam'', Gürcistan, Belçika ve Letonya ile birlikte 5. torbada yer aldı.





Ev sahibi Slovenya'nın yanı sıra, 2012 Londra Olimpiyatları ve Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda final vizesi almayı garantilemiş olan Makedonya, Fransa, Büyük Britanya, Yunanistan, Litvanya, Rusya ve İspanya takımları ilk 2 torbada yer alırken, geri kalan takımlar ''Eurobasket 2013'' elemelerindeki performanslarına göre sıralandı.





Grup maçlarını namağlup tamamlayan İtalya, Hırvatistan, Almanya ve Karadağ 3. torbada yer alırken, grupları 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapatan Finlandiya, Polonya, Ukrayna ve Bosna-Hersek takımları da 4. torbaya girdi. Türkiye ise Gürcistan, Belçika ve Letonya takımlarıyla 5. torbada bulunurken, 6. ve son torbada ise Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, İsrail ve İsveç takımları yer aldı.





''Eurobasket 2013''te mücadele edecek olan takımların gruplarının belirleneceği kura çekimi ise FIBA tarafından ileri bir tarihte açıklanacak.





2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri öncesi torbaları şu şekilde oluştu:





1. Torba: İspanya, Fransa, Rusya, Makedonya





2. Torba: Litvanya, Yunanistan, Slovenya, Büyük Britanya





3. Torba: İtalya, Hırvatistan, Almanya, Karadağ





4. Torba: Finlandiya, Polonya, Ukrayna, Bosna-Hersek





5. Torba: Gürcistan, Belçika, Letonya, Türkiye





6. Torba: Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, İsrail, İsveç



