Milli motosikletçi Kemal Merkit öldü !

Cumartesi günü Antalya'dan start alan Transanatolia Rallisi'nde yarışan Kemal Merkit, Konya'nın Meke Gölü etrafındaki parkurda 18 yaşındaki Hollandalı bir pilot ile çarpıştı.

Kaza sonucunda Kemal Merkit ve Hollandalı pilot yaşamını yitirdi.

1960 yılında doğan Kemal Merkit, Türkiye'nin en tecrübeli ralli pilotları arasında yer alıyordu.

Uluslararası sayısız yarışta start alan Merkit, dünyanın en zorlu yarışı olan Dakar Rallisi'ne de defalarca katılmıştı.

Kemal Merkit, Dakar'daki performansıyla "Çöl Kaplanı" lakabını almıştı.http://webvideo1.cihan.com.tr/dl1/b33ca6b9eb6a32c195abb2ce80f682f7/46726920/webgoruntu/07-09-2012/070907-kemalmerkitoldu.mp4