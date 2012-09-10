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Milli maçta skandal gol

A2 Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile yaptığı özel maçta Rus futbolcunun attığı gol maçın önüne geçti.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:33
Milli maçta skandal gol

 

A2 Milli Futbol Takımı, özel maçta Rusya'ya 4-1 yenilirken, millilerin yediği ikinci gol karşılaşmaya damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 76.dakikasında orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Rus futbolcu Sapagov, kaleciyi de geçerek, boş kaleye adeta mahalle maçı oynuyormuşcasına çizgi üzerinde kendisini yere atarak topu kafa ile ağlara gönderdi.

 

Sık sık sertleşen karşılaşmada Rusya'dan Dyadun 28. dakikada kaleci Mahmut Taşkıran'a yaptığı kasti hareketle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Taşkıran da bu pozisyon sonrası oyuna devam edemedi. Rusya'nın diğer gollerini 68. dakikada İyonov, 89'da Kirill ve 90+3'te Rikov kaydetti. Milli takımımızın tek golü Sefa Yılmaz'dan 88'de gelirken, 80'de Veysel Sarı, 90+2'de de Özgür Çek kırmızı kart gördüler.

Teknik direktör Gökhan Keskin yönetimindeki A2 Milli Takımımızın aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyordu:

Necip UYSAL (Beşiktaş A.Ş.), Veysel SARI, Alper POTUK (Eskişehirspor), Özgür ÇEK (Fenerbahçe A.Ş.), Aydın YILMAZ, Emre ÇOLAK (Galatasaray A.Ş.), Cenk TOSUN (Gaziantepspor), Özkan KARABULUT, Aykut DEMİR (Gençlerbirliği), Ali KUCIK (Göztepe A.Ş.), Tevfik KÖSE, Mahmut TEKDEMİR (İstanbul BBSK), Barış BAŞDAŞ (Kasımpaşa A.Ş.), Mahmut Ertuğrul TAŞKIRAN, Sefa YILMAZ, Salih DURSUN (Kayserispor), Soner AYDOĞDU, Emre GÜRAL (Trabzonspor A.Ş.).

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